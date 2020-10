“Mala movida”: dopo la segnalazione pubblicata nei giorni scorsi, un altro lettore pone l’attenzione rispetto agli assembramenti di giovani nelle ore serali in centro.

Nelle foto pubblicate si vedono infatti capannelli di numerosi avventori in strada, tra piazza Duomo e via Calzolai. “Queste immagini sono state scattate nella tarda serat di venerdì 16 ottobre, da mezzanotte a dopo l’una – spiega il lettore che ha contattato la nostra redazione -. Ho atteso a lungo, aspettando l’arrivo di forze dell’ordine per far rispettare le normative anti covid ma nulla. Qui rischiamo nuove chiusure e provvedimenti ancora più severi ma mancano i controlli nei confronti di chi non rispetta le regole”.