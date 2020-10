Roveleto Landi, i residenti “Chiediamo più sicurezza”

Gli abitanti della frazione di Roveleto Landi a Rivergaro (Piacenza) chiedono maggiore attenzione più sicurezza.

Abbiamo ricevuto, nei giorni scorsi, una telefonata da parte di un gruppo di residenti. “Il semaforo che dovrebbe diventare “rosso” quando ci sono veicoli che procedono a velocità superiori a 50 km/h non funziona da quasi un anno – hanno detto -; mancano totalmente i marciapiedi su entrambi i sensi di marcia a lato della provinciale, e l’impianto di illuminazione pubblica è insufficiente: così al calar del sole restano solo due lampioni privati e le luci all’interno delle case. Questo per non parlare delle auto che frecciano ad alta velocità e non mancano i sorpassi “azzardati” specie nella fascia mattutina, dalle 7 alle 8, e poi alla sera, dalle 19 alle 20″.

Tutte osservazioni che i cittadini di Roveleto Landi hanno già posto all’attenzione degli amministratori del Comune di Rivergaro ma che dicono essere cadute nel vuoto.