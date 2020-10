Salta anche il derby di Coppa tra Nibbiano Valtidone e Vigor Carpaneto

Niente derby neanche in Coppa Italia. Dopo il rinvio della sfida di campionato di domenica (originariamente prevista al “San Lazzaro” di Carpaneto), non si giocherà neanche il duello infrasettimanale di Coppa (secondo turno) tra Nibbiano Valtidone e Vigor Carpaneto, in calendario domani (mercoledì) alle 20,30 a Borgonovo Val Tidone e rinviata d’ufficio dalla Figc Lnd Emilia Romagna.

Nel frattempo, il giudice sportivo ha inflitto due turni di squalifica in campionato all’attaccante della Vigor Carpaneto Lorenzo Pezzi, espulso nel finale del match inaugurale di campionato a Rolo.