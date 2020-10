Una nuova cartellonistica per valorizzare le eccellenze gastronomiche del territorio piacentino.

La progettazione e la realizzazione di questo piano arriva dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, giustificata dal fatto che “Piacenza storicamente è uno snodo importantissimo per la viabilità nazionale”. Nel dettaglio, il Consorzio ha posizionato: 35 cartelli nel formato metri 2 x 1,5 h. bifacciali lungo le direttrici delle quattro vallate piacentine; 10 cartelli nel formato metri 3 x 2 h. bifacciali in zone strategiche di particolare passaggio come le uscite autostradali e la tangenziale di Piacenza. A questi – spiega il Consorzio – si aggiungono altri 20 segnali turistici, dalle dimensioni cm. 60 x 90 h., di direzione e avvicinamento alle aziende produttrici dei salumi piacentini DOP.

“L’informazione che si intende dare ai viaggiatori è che stanno attraversando il territorio di produzione dove da sempre si fanno capolavori alimentari, i Salumi Piacentini DOP – sottolineano dal Consorzio -. Una segnaletica turistica innovativa e moderna rappresenta infatti il primo “biglietto da visita” per il visitatore – consumatore, ma anche uno strumento comunicativo indispensabile per creare un vero e proprio “brand” identificativo di un’area di produzione della salumeria di alta qualità, praticamente unica in tutta la Comunità Europea”.

“Il piano di segnaletica – aggiungono – prevede l’utilizzo della tecnologia Qr Code e Bluetooth attraverso la quale sarà possibile per gli utenti ricevere le informazioni turistiche della zona di produzione e delle aziende produttrici dei salumi piacentini DOP direttamente sul proprio cellulare. Questa azione integra l’articolata attività di valorizzazione dei Salumi Piacentini DOP, pianificata dal Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini, con particolare riguardo al territorio nazionale oltre ad altri due Paesi obiettivo: Germania e Francia. Il progetto grafico è dello studio “Andrea Sala” di Piacenza ed è stato elaborato per dare la giusta visibilità ai tre salumi DOP Piacentini ad una utenza che si muove ad una velocità di 60/70 km h., la realizzazione e l’istallazione degli impianti è stata realizzata della ditta “SAGIT “sempre di Piacenza. Questa azione, è inserita nel progetto generale che il Consorzio ha presentato nell’apposito bando del Piano di Sviluppo Rurale della Regione Emilia- Romagna, e vede un cofinanziamento da parte della stessa Regione”.