Sarmato, contributi da 1000 a 1300 euro per le attività colpite dal lockdown

Un sostegno concreto per chi ha subito i duri effetti del lockdown della prima metà dell’anno: questo è ciò che si propone di realizzare il Comune di Sarmato (Piacenza) con il bando pubblicato fino alla fine del mese sul sito del comune.

Contributi a fondo perduto, da 1000 a 1300 €, che saranno erogati a commercianti, artigiani e attività di servizi alla persona che dimostrino di aver avuto perdite nel secondo e terzo trimestre del 2020 rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

“Si tratta di un’iniziativa per sostenere in maniera concreta le attività del nostro paese; un raffronto con le perdite dell’anno passato permetterà di dare maggior supporto a chi si è trovato in maggiore difficoltà” spiega la sindaca Claudia Ferrari.

“A questo contributo – continua il primo cittadino -, sostenuto con i fondi governativi a cui Sarmato ha avuto diritto poiché incluso tra le province maggiormente colpite dalla pandemia, sono cumulabili altre due tipologie di sostegno, 500 € per chi ha realizzato lavori di miglioria nei locali e altri 500 € per chi ha assunto personale dopo il lockdown”.

“La nostra amministrazione – sottolinea Ferrari – in questo modo ha scelto di premiare in maniera particolare chi ha avuto il coraggio di investire nella propria attività nonostante il difficile momento. Non è semplice per nessuna realtà restare a galla di questi tempi; chi ha scelto addirittura di non smettere di guardare avanti mettendo risorse proprie ad esempio per migliorare i locali o per assumere va certamente incoraggiato”.