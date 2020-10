Scuola e covid, Tagliaferri (FdI) “Istituire un punto tamponi anche a Fiorenzuola”

“Istituire un “punto tamponi” anche a Fiorenzuola, nel piacentino, perché è disagevole che i bambini delle scuole della Valdarda debbano recarsi a Piacenza per fare il test anticoronavirus”.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “i genitori, pur capendo la complessità della situazione, ritengono che anche a Fiorenzuola dovrebbe essere riattivata la possibilità di fare il tampone. Andare a Piacenza comporta per tutti loro prendere permessi di lavoro per l’intero pomeriggio e non sempre è facile: in caso di sospetti Covid, questo ‘viaggio’ a Piacenza comporta stare in auto senza distanza di sicurezza (peraltro non possono certo viaggiare con i finestrini abbassati per quaranta minuti sulla via Emilia)”.

“Da qui – spiega Tagliaferri – l’atto ispettivo per chiedere alla Giunta se intenda riattivare la possibilità di fare tamponi a Fiorenzuola, potrebbe servire per l’intero distretto della Valdarda e si eviterebbero affollamenti su Piacenza”.