Scuole e trasporti, Rancan (Lega) “Utilizzare i bus turistici per potenziare il servizio”

“Coinvolgere a supporto del Tpl le aziende private di autobus turistici e a noleggio con conducente (NCC) per risolvere immediatamente il nodo legato al trasporto degli studenti”.

Il capogruppo della Lega ER Matteo Rancan rilancia con una Risoluzione al presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini la proposta avanzata dall’onorevole leghista Jacopo Morrone: “Non è vero che non ci sono mezzi disponibili e che non ci sono possibilità di allargare l’offerta. Basta essere lungimiranti e guardare al di là del proprio naso. Secondo i dati nazionali sono ben 40mila i pullman fermi nei parcheggi e centinaia i conducenti delle aziende proprietarie in cassa integrazione” sottolinea il capogruppo leghista.

“Una strada percorribile, da subito, sarebbe quella di coinvolgere queste realtà. Un’operazione che non solo la Regione, ma lo stesso Governo dovrebbe valutare visti i vantaggi. Ai costi contenuti si sommerebbe un triplice effetto positivo: rassicurare i viaggiatori sul piano della tutela della salute e del distanziamento, dare sostegno a un comparto che l’emergenza sanitaria ha messo in ginocchio e consentire a tutti gli utenti di poter usufruire del trasporto pubblico senza ulteriori allarmi” ha concluso Rancan.