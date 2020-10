Settimana dell’allattamento, il 9 ottobre incontro al Centro per le Famiglie

In occasione della Settimana mondiale dell’allattamento 2020, anche quest’anno la Regione Emilia Romagna ripropone per l’ottava edizione iniziative di sensibilizzazione sul tema, pur non potendo organizzare il tradizionale Flash mob.

A Piacenza le ostetriche del Consultorio familiare e del reparto ospedaliero aspettano le mamme per un momento informativo e di incontro venerdì 9 ottobre alle ore 15 al Centro per le famiglie (Galleria del Sole n°40 – Centro Civico Farnesiana, Piacenza).