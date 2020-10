Sfida Piacenza – Livorno, porte aperte al Garilli per 433 tifosi

Per la terza gara di campionato tra Piacenza e Livorno in programma mercoledì 7 ottobre alle ore 17 e 15 presso lo Stadio “L.Garilli”, la società biancorossa ha ottenuto le autorizzazioni per la disputa a porte aperte con accesso contingentato ad un numero pari a 433 spettatori.

I settori aperti al pubblico saranno quelli di Tribuna.

La vendita sarà riservata solo agli abbonati della stagione 2019/20 (mostrando la propria tessera o inserendo online il numero di abbonamento), da lunedì 5 ottobre alle ore 16 fino a mercoledì 7 ottobre alle ore 16 e 30.

I biglietti potranno essere acquistati online sul sito www.vivaticket.com e presso i seguenti punti vendita:

– Tabaccheria Carmagnola, Piazza Cavalli n.30 – Piacenza

– Gold Bet, via Alessandria n.33 – Piacenza

I prezzi (unici) dei tagliandi di accesso: Settore Tribuna laterale, 10 euro – esclusi diritti ed oneri di prevendita,

settore Tribuna semicentrale, 18 euro – esclusi diritti ed oneri di prevendita, settore Tribuna centrale 30 euro – esclusi diritti ed oneri di prevendita, prezzo ridotto 2 euro in ognuno dei settori sopra elencati per gli under 14 (esclusi diritti ed oneri di prevendita).

Il giorno della partita le biglietterie dello stadio rimarranno chiuse.

Si informa che il giorno della partita, in ottemperanza a quanto previsto dalle normative vigenti:

– sarà necessario rispettare il distanziamento sociale

– sarà necessario essere muniti dei dispositivi di protezione individuale (indossare la mascherina per tutta la permanenza all’interno dell’impianto sportivo)

– gli steward rileveranno la temperatura corporea tramite termoscanner e ritireranno l’autocertificazione, compilabile direttamente sul biglietto emesso nell’apposita sezione prevista.

– non sarà consentito in ogni modo l’accesso allo stadio qualora sia rilevata una temperatura corporea pari o superiore a 37,5 °C.

– non saranno attivi i bar all’interno dell’impianto sportivo e non sarà consentito introdurre cibi e bevande

– non sarà consentito introdurre all’interno dell’impianto sportivo striscioni, bandiere ed altro materiale

– al termine dell’evento sportivo, nella fase di deflusso, sarà necessario rispettare le indicazioni degli steward e del personale di servizio.