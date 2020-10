“Si metta la mascherina”, e scoppia la lite al bar: intervengono i carabinieri

Movimento episodio a Rottofreno (Piacenza), dove i carabinieri sono intervenuti per una lite tra il titolare di un bar ed un avventore.

Secondo quanto ricostruito, il diverbio è scoppiato dopo l’invito ad indossare un dispositivo di protezione rivolto al cliente, al quale quest’ultimo avrebbe reagito ingiuriando la titolare e anche altri avventori presenti nel locale. All’arrivo della pattuglia del Radiomobile di Piacenza l’uomo si era già allontanato: grazie alle indicazioni fornite, veniva però rintracciato poco dopo in un altro bar del paese, palesemente ubriaco e ancora senza mascherina.

E’ stato quindi sanzionato per ubriachezza e per la violazione alle prescrizioni in materia di contenimento della diffusione del virus per il continuo mancato utilizzo del dispositivo di protezione.