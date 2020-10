“Siamo certi che l’ospedale nuovo sia la ricetta giusta?”

In concomitanza con la seduta consiliare a palazzo Mercanti, dedicata al nuovo ospedale di Piacenza, il coordinamento per la salute e per una medicina territoriale ha indetto un presidio di protesta.

“Prima di pensare a un nuovo nosocomio – si legge nel volantino distribuito ai consiglieri e ai partecipanti alla seduta – vorremmo potenziare i servizi al cittadino e non solo i muri e le strutture. Vorremmo tempi certi per l’abbattimento dei tempi per le liste d’attesa, per visite ed esami”.

“Vorremmo impegni certi per la stabilizzazione del personale. Rispondere a questi bisogni viene prima del nuovo ospedale. Chiediamo condizioni di dibattito su queste domande, di informazione della cittadinanza e di confronto. I consiglieri si facciamo promotori di queste istanze”.