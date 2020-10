Sintomi influenzali per un componente del gruppo, Assigeco annulla il test con Forlì

UCC Assigeco Piacenza comunica che, a causa della comparsa di sintomi simil-influenzali in un componente del gruppo, l’amichevole prevista per oggi pomeriggio sul parquet di Forlì è stata annullata in via precauzionale. La società ha già attivato tutte le procedure previste dai protocolli ed eventuali nuove comunicazioni verranno diramate non appena sarà stato possibile appurare la situazione in via definitiva.

