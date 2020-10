Solidarietà biancorossa per la Casa di Iris, donati oltre 5mila euro

Matteo Bruzzone capitano del Piacenza Calcio e Valter Bulla hanno consegnato alla Casa di Iris 5380 euro raccolti durante una cena benefica organizzata a favore dell’Associazione. I calciatori del Piacenza hanno partecipato con una donazione di 1000 euro.

L’attività qualificata offerta dalla Casa di Iris vede impegnati, 365 giorni all’anno, medici, infermieri e professionisti che garantiscono l’assistenza continuativa al paziente. La Casa di Iris è una struttura residenziale accreditata dal Servizio Sanitario Regionale e convenzionata con l’Azienda Sanitaria Locale di Piacenza, che ha le caratteristiche di una casa. Una struttura moderna e nuova, dotata di tutti gli accorgimenti per poter accogliere, prendersi cura ed assistere con la massima attenzione Persone, non più gestibili a domicilio, con malattie in fase avanzata a rapida evoluzione, per le quali ogni terapia finalizzata alla guarigione non è più possibile.

“Siamo molto contenti ed orgogliosi di poter aiutare quest’associazione – dice Matteo Bruzzone, capitano Piacenza Calcio -. La casa di Iris si prende cura delle persone con malattie in fase avanzata e progressiva, oltre che delle loro famiglie, in un momento così difficile delle loro vite promuovendo il valore delle cure palliative”.