“Sospensione attività di circoli e centri ricreativi penalizza anche volontariato e terzo settore”

Intervento del Movimento Cristiano Lavoratori di Piacenza

La circolare esplicativa del Ministero dell’Interno in riferimento al DPCM del 24 ottobre 2020 assesta un colpo durissimo ai circoli sociali, culturali e ricreativi che sono costretti a sospendere la loro attività come l’eventuale somministrazione di alimenti e bevande per soci e i frequentatori occasionali. Di fatto, non solo si colpisce al cuore il tessuto associativo e le molteplici funzioni alle quale assolve, ma, dimostrando poca conoscenza delle sue caratteristiche, si creano problemi anche alle associazioni del volontariato che in molti casi hanno sedi nei circoli o comunque fanno riferimento ai circoli anche per la somministrazione di cibi e bevande.

Ancor di più si colpiscono i cittadini residenti nei piccoli comuni o nei piccoli paesi, soprattutto nelle località poco abitate o a bassa densità abitativa della nostra montagna, che sono riferimenti concreti di tante associazioni tra cui il nostro movimento, dove spesso il circolo è l’unico punto di riferimento e di aggregazione e l’unico erogatore dei vari servizi. Il contrasto alla diffusione del virus, assolutamente necessario, dovrebbe seguire logiche scientifiche e misure di prevenzione che non possono essere indistinte e penalizzare chi attraverso i circoli assicura servizi, assistenza e vicinanza i cittadini; specialmente quelli privi di affetti familiari trovano in essi un vero antidoto contro la solitudine e l’isolamento sociale.

Il Movimento Cristiano Lavoratori di Piacenza in sinergia con tutto l’MCL della regione EMILIA ROMAGNA che ha nei circoli di base la spina dorsale esprime profondo rammarico e dissenso per quanto disposto dal DPCM a questo riguardo e per la circolare esplicativa del Ministero dell’ Iterno che se possibile appare ancor più penalizzante.