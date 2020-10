Spaccata nella notte del 19 ottobre per rubare 13 biciclette, ma i ladri abbandonano la refurtiva.

Obiettivo dei malviventi il negozio Raschiani a San Nicolò di Rottofreno (Piacenza), all’interno del quale – secondo le prime ricostruzioni – tre malviventi si sono introdotti dopo aver mandato in frantumi la vetrata utilizzando un furgone rubato in una ditta del paese. I ladri hanno cercato di rubare 13 biciclette da corsa e mountain bike, un bottino dal consistente valore economico, per poi darsi alla fuga.

L’allarme antifurto ha allertato sia i carabinieri che il servizio di vigilanza Metronotte: la banda, raggiunta all’altezza di Ponte Tidone da una pattuglia dei carabinieri di Castelsangiovanni, ha abbandonato il furgone scappando nei campi. La refurtiva è stata consegnata al legittimo proprietario, mentre sono in corso indagini da parte dei carabinieri che hanno acquisito i video realizzati dalle telecamere di videosorveglianza presenti all’interno del negozio.