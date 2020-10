Sport e covid, Tagliaferri (FdI) “Serve chiarezza”

“Nello scontro tra Governo e Regione a perdere saranno i cittadini e in particolare le palestre e le attività sportive. Serve chiarezza su orari, limiti imposti dal Coronavirus e norme sul distanziamento sociale”.

Così il consigliere regionale piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi) commenta quanto avvenuto in merito ai nuovi vincoli del Dpcm in materia di sport. “Bonaccini deve fare chiarezza e non possiamo vivere sempre nell’epoca dell’annuncio: ci dicano cosa si può fare e cosa non si può fare. Ma quello che viene deciso deve valere nel lungo periodo, siamo stufi di interventi spot a seconda della curva dei contagi. Chi governa deve saper programmare e non solo rincorrere”.