Stazione di Sarmato, sottopasso pronto alla fine dell’anno. Nel 2021 interventi al fabbricato viaggiatori

Stazione ferroviaria di Sarmato, incontro in Comune tra il sindaco Claudia Ferrari, il vice Giuseppe Riva e i responsabili dei lavori per fare il punto sullo stato del cantiere e progetti futuri.

L’amministrazione ha richiesto un confronto sullo stato di avanzamento dei lavori per la realizzazione del sottopasso e per tutte le migliorie da realizzare nell’area della stazione di Sarmato, considerata strategica. “La stazione – afferma il sindaco Ferrari – ha un valore storico che è anche affettivo per molti sarmatesi e inoltre si tratta di un servizio importante su cui come amministrazione vorremmo investire, per promuovere una mobilità sostenibile. Riteniamo pertanto fondamentali i lavori al fabbricato viaggiatori e alle aree esterne, per avere una stazione migliore, più sicura e fruibile”.

Durante l’incontro sono stati concordati i tempi di realizzazione del sottopasso e dei lavori correlati, per poi proseguire alle migliorie al fabbricato viaggiatori, che necessiterà di importanti interventi di messa in sicurezza e miglioramento. “Rfi assicura un intervento importante, che noi riteniamo fondamentale – prosegue il sindaco – in quanto mantenere il fabbricato, seppur alleggerito, permetterà di avere ancora una vera e propria stazione, con sala d’aspetto e locali accoglienti per i viaggiatori. La necessità di Rfi di modernizzare le strutture e di non avvalersi più di personale capostazione non può compromettere però il servizio ai viaggiatori, che con un fabbricato viaggiatori rinnovato sarà mantenuto”.

Con la fine dell’anno saranno terminati i lavori di scavo per il sottopasso, che sarà fruibile dai viaggiatori e nei primi mesi del 2021 si procederà con i lavori accessori (marciapiedi, ascensori ecc) per poi procedere, una volta avuto il benestare della soprintendenza, al miglioramento del fabbricato viaggiatori.