Lo scorso 23 settembre è stata una giornata importante per Rizzi Design Studio, storica azienda piacentina di arredamento per interni e contract. La cantina Fratelli Piacentini di Ziano è stata infatti il suggestivo teatro per un evento organizzato in collaborazione con Twils, noto brand di design, allo scopo di presentare due prodotti sul mercato dal mese di settembre: il letto Ekeko, disegnato dai designer Cairoli e Donzelli, intervenuti all’evento stesso, e il divano Nubes disegnato dallo studio Viganò.

Foto 3 di 3





“Questa serata ha avuto per noi un significato particolare – ha detto Carla Rizzi – perché quest’anno abbiamo avuto tante limitazioni: le fiere e manifestazioni del nostro settore sono saltate (n.d.r.: gli arredi di cui sopra avrebbero dovuto essere presentati al Salone del Mobile 2020), e tutti sappiamo che le occasioni di scambio, aggiornamento e confronto tra gli addetti ai lavori stimolano la creatività e sono momenti di crescita”. “Ho quindi voluto incontrarvi – ha proseguito – perché credo che in questo preciso momento storico sia importante non arrendersi, collaborare insieme, sostenersi a vicenda. Ci tengo a presentarvi il nostro team e farvi partecipi del dinamismo e dell’energia che ogni giorno mettiamo nel nostro lavoro”.

Foto 2 di 2



Anche il Direttore Commerciale di Twils, Simone Madiotto, è intervenuto ringraziando Rizzi sottolineando la collaborazione di lunga data tra le due aziende.

La serata è stata accompagnata da una degustazione di vini della cantina e un’ottima cena all’insegna delle prelibatezze piacentine.