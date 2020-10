Successo per l’Assigeco nel test contro JuVi Cremona (73-53)

L’Assigeco Piacenza conclude vittoriosamente il terzo match amichevole della sua preseason. I ragazzi di coach Stefano Salieri si sono imposti per 73-53, con lo staff tecnico che ha ottenuto altre buone indicazioni in vista dell’esordio in Supercoppa previsto per domenica sul parquet del PalaFacchetti di Treviglio.

LA CRONACA – Coach Salieri è costretto a gestire sia McDuffie che Carberry in accordo con lo staff medico e i due restano in campo alternativamente per non moltissimi minuti. In ogni caso l’Assigeco ha ottime risposte da Massone e Poggi, che guidano i biancorossoblu al 22-10 del primo periodo. Dopo il 17 pari della seconda frazione, altra accelerata dell’Assigeco che sull’asse Massone-Molinaro trova canestri facili da centro area. 18-7 il parziale della terza frazione per i biancorossoblu, Nell’ultimo quarto gli ospiti sospinti da Bona (10) e Masciarelli (14), riescono a chiudere in vantaggio 20-19, per il 73-53 globale.

IL DOPO PARTITA – Questo il commento di coach Salieri dopo la gara: “Abbiamo sicuramente fatto qualche passo avanti, a partire dall’atteggiamento di tutti i giocatori che hanno risposto bene a quello che abbiamo chiesto. Il dato che emerge da queste prime partite è che soffriamo a rimbalzo e sappiamo di dover lavorare molto su questo e su tanti altri aspetti. Ora dobbiamo verificare le condizioni di Carberry e McDuffie che abbiamo forzatamente dovuto gestire per alcuni problemi fisici da cui devono recuperare”.

Assigeco Piacenza-JuVi Cremona 73-53 (22-10, 17-17, 18-7, 16-19)

Assigeco Piacenza: Carberry 17, McDuffie 8, Formenti 4, Molinaro 10, Poggi 10, Massone 13, Guariglia 3, Gajic 3, Cesana 6, Voltolini. N.E.: Jelic. All. Salieri.

JuVi Cremona: Bona 10, Masciarelli 14, Varaschin 9, Klyuchnyk 4, Vacchelli 6, Mercante 9, Korsunov 5. All. Lottici.