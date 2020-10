Superbonus, tutte le novità nel webinar di Cna

Giovedì 8 ottobre un webinar organizzato da CNA Piacenza per far luce sul Superbonus 110%.

Piacenza, 4 ottobre 2020 – Tra le novità introdotte dal Governo con il Decreto Rilancio per far ripartire l’economia nazionale dopo l’emergenza sanitaria dei mesi scorsi, il Superbonus 110% è senza dubbio quella su cui stanno maggiormente puntando artigiani e piccole e medie imprese.

Per questo CNA Piacenza – in collaborazione con l’Ordine provinciale degli Architetti, l’Ordine provinciale degli Ingegneri e con la partecipazione di Crédit Agricole e Unicredit – ha organizzato per giovedì 8 ottobre alle 16.30 un webinar interamente dedicato agli aspetti tecnici, fiscali e burocratici del Superbonus 110%.

Si tratta, come noto, di un’agevolazione che eleva al 110% l’aliquota di detrazione delle spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, per interventi su immobili riguardanti l’efficienza energetica, interventi antisismici, l’installazione di impianti fotovoltaici o la realizzazione di infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici negli edifici.

Il webinar – che oltre agli associati di CNA Piacenza e agli iscritti ai due Ordini professio-nali che collaborano all’organizzazione dell’evento è aperto a tutti gli interessati, previa iscrizione via mail o via telefono alla Segreteria dell’Associazione di via Coppalati – vedrà alternarsi diversi relatori che analizzeranno non soltanto gli aspetti tecnici relativi alle varie tipologie di interventi per cui è prevista l’agevolazione, ma anche quelli di natura fiscale, creditizia e burocratica inerenti alle procedure contemplate dalla normativa.

Coordinato dal Direttore di CNA Piacenza, Enrica Gambazza, il webinar dedicato al Superbonus 110% sarà aperto dai saluti istituzionali del Presidente territoriale di CNA, Giovanni Rivaroli, del Presidente provinciale dell’Ordine degli Architetti, Giuseppe Baracchi, e del Presidente provinciale dell’ordine degli Ingegneri, Alberrto Braghieri. Seguiranno i contributi di Patrizia Ofidiani, Responsabile Area fiscale di CNA Piacenza, di Alessia Scalzo consulente di Sixtema Spa, di Fabrizio Cadura, componente della Commissione energetica della Federazione Architetti dell’Emilia Romagna, di Barbara Villaggi, Responsabile Area credito di CNA Piacenza, di Davide Basile di Crédit Agricole e di Matteo Romanini di Unicredit.

Per partecipare al webinar è obbligatoria la prenotazione che può essere effettuata telefo- nando alla Segreteria di CNA Piacenza al n. 0523 572211, o inviando una mail all’indirizzo segreteria@cnapc.it

nota di CNA Piacenza