Supercoppa, Assigeco ospita Urania Milano al Palabanca: disponibili 180 biglietti

Si avvicina il match di Supercoppa Centenario che, domenica 25 ottobre (ore 18), vedrà l’Assigeco Piacenza protagonista al PalaBanca nella gara casalinga contro Urania Milano.

La società piacentina fa sapere che saranno disponibili 180 biglietti per i tifosi. “Nel rispetto dei protocolli e delle normative in tema di prevenzione anti-covid19 – si legge in una nota -, i biglietti sono acquistabili secondo queste modalità: la prenotazione va effettuata esclusivamente tramite email all’indirizzo info@assigecobasket.it. Nell’email vanno indicati tassativamente i seguenti dati: nome, cognome, numero di cellulare e numero di biglietti prenotati in caso di nucleo famigliare. Ad ogni biglietto emesso deve corrispondere, ove possibile, un numero di telefono cellulare”.

Assigeco Piacenza ricorda anche “che durante tutto l’arco della partita vanno indossate le mascherine e che è necessario mantenere il distanziamento e il proprio posto a sedere. Per accedere al PalaBanca è inoltre indispensabile presentare il modulo di autocertificazione. Le prenotazioni per la gara di domenica continueranno fino ad esaurimento posti. Tutti i tagliandi – informa la società – hanno un costo di 10 euro e potranno essere ritirati presso la biglietteria del PalaBanca, esclusivamente nei seguenti orari: sabato 24 ottobre dalle 16 alle 18.30, domenica 25 ottobre dalle 10 alle 12”.