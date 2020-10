Supercoppa, rinviata a mercoledì la gara tra Bakery Piacenza e Vigevano

La Bakery Piacenza comunica che, a causa di un problema sanitario legato all’emergenza Covid in capo alla società di Vigevano, la partita in programma domenica 18 ottobre è stata rinviata a mercoledì 21 ottobre alle ore 20.30.

Così in una nota la società biancorossa. “Rimane valida la prenotazione dei biglietti già effettuata per la data odierna, a breve verranno dati aggiornamenti sulla modalità di gestione della nuova gara. Si invitano i tifosi, a rimanere aggiornati sui canali social e sul sito della società per non perdere nessuna news”.