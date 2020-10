SuperLega, derby tra Modena e Piacenza DIRETTA

LEO SHOES MODENA – GAS SALES BLUENERGY PIACENZA 0-0



Trasferta emiliana per la Gas Sales Bluenergy Piacenza che domenica 18 ottobre alle ore 18 se la vedrà al PalaPanini contro la Leo Shoes Modena nella sesta giornata di campionato di SuperLega Credem Banca.

Dopo due partite disputate tra le mura amiche del PalaBanca di Piacenza, i biancorossi se la vedranno, dunque, in quello che è considerato il tempio della pallavolo per eccellenza. Clevenot e compagni sono reduci da due sconfitte consecutive arrivate contro due grandi corazzate come Trento e Civitanova. Quest’ultima gara, disputata mercoledì nel turno infrasettimanale, ha visto i piacentini tenere testa ai campioni marchigiani, lasciando qualche rimpianto ai biancorossi, così come sottolinea il libero Leonardo Scanferla: “Usciamo con l’amaro in bocca dall’ultima partita disputata a metà settimana contro Civitanova: potevamo fare qualcosa in più e avevamo voglia di portarla al tie break. Abbiamo commesso alcune ingenuità nei finali di set che abbiamo pagato; con squadre così bisogna essere perfetti al 100% e il nostro lavoro in palestra prosegue proprio in questa direzione, per limitare al massimo gli errori”.

Scanferla domani ritroverà l’ex compagno di squadra Dragan Stankovic che la scorsa stagione ha vestito biancorosso. In estate i modenesi abbiamo cambiato diversi uomini nel sestetto titolare ma il libero classe ’98 sa bene che sarà una sfida ostica dove bisognerà premere sull’acceleratore fin dalle battute iniziali: “Domenica ci aspetta una partita complicata perché giocare al PalaPanini non è mai facile e poi perché Modena è una squadra molto forte e di assoluto valore. Dovremo partire bene e commettere meno errori rispetto a mercoledì. Bisogna spingere subito dalla battuta per cercare di fargli staccare la palla da rete per essere più facilitati nel muro-difesa”

La Leo Shoes Modena è ferma a 6 punti in classifica come la Gas Sales Bluenergy Piacenza e ha avuto tempo e modo di riflettere sullo scivolone interno della quarta giornata contro Milano. Gli uomini di Giani, infatti, non hanno preso parte al turno infrasettimanale e giocheranno la sfida della quinta giornata a Trento solo il 5 novembre. Nel week-end i gialli sono chiamati a riscattarsi sul proprio loro campo.

Streaming della SuperLega Credem Banca di domenica su Eleven Sports, MyCujoo e Facebook – Anche domenica 18 ottobre le partite previste su Eleven Sports saranno visibili su Facebook: la pagina social della Lega Pallavolo Serie A ospiterà gli streaming ancora per questo fine settimana, dopo le problematiche tecniche che hanno impedito a Eleven Sports la corretta messa in onda della domenica passata. Per ovviare a quanto accaduto, Eleven sta infatti apportando alcune modifiche al servizio in modo da garantire che tutta la stagione possa essere seguita senza impedimenti.

A partire dalla sesta giornata, in programma domenica 18 ottobre, Eleven Sports amplierà la sua offerta rendendo disponibili tutte le partite, oltre che su elevensports.it, anche su MyCujoo, piattaforma di streaming con cui Eleven ha già avviato collaborazioni strutturali in altri mercati. Tutti gli abbonati Eleven avranno l’accesso gratuito al servizio su MyCujoo e potranno vedere le partite della propria squadra del cuore anche su quest’altra piattaforma senza ulteriori esborsi.

STATISTICHE

PRECEDENTI: 2 (2 successi Modena)

EX: Dragan Stankovic a Piacenza nel 2019/20

A CACCIA DI RECORD:

In Regular Season: Elia Bossi – 7 punti ai 500, – 1 muro vincente ai 100 (Leo Shoes Modena)

In carriera: Daniele Lavia – 15 punti ai 1000, Luca Vettori – 3 punti ai 4100, – 27 attacchi vincenti ai 3500 (Leo Shoes Modena)