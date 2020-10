Tagliaferri (Fdi) “Gravi ritardi in distribuzione vaccini antinfluenzali, Regione intervenga”

Il ‘grave ritardo’ dell’avvio della campagna di vaccinazioni finisce nel mirino del consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia Giancarlo Tagliaferri, che ha presentato un’interrogazione alla Giunta per ‘conoscere i motivi di questi ritardi’, anche sulla base delle ‘esigenze di adottare le opportune e precauzionali misure’.

Secondo il consigliere, ‘sarebbe imprescindibile imporre l’introduzione dell’obbligo di sottoporsi alla vaccinazione antinfluenzale per tutte le persone ultra sessantacinquenni ed estendere l’obbligo a tutti gli operatori sanitari delle strutture sanitarie e sociosanitarie pubbliche e private, agli studenti delle scuole di specializzazione e dei corsi di formazione e ai tirocinanti di queste strutture’.

Invece, ad oggi, “si registra un grave ritardo – evidenzia Tagliaferri – perché non sono ancora disponibili le dosi annunciate dall’assessore regionale alla Sanità, che ha più volte spostato in avanti la data della presunta consegna rispetto a quella originaria fissata al 15 settembre (infatti, a fronte della data del 15 settembre indicata per l’avvio della campagna di vaccinazione, l’assessore ha prima annunciato la distribuzione dei vaccini a partire dal 24 settembre, e successivamente al 15 ottobre), ma anche la data del 15 ottobre rischia di non essere rispettata, dato che – conclude il consigliere di Fratelli d’Italia – al momento non sono ancora disponibili le dosi di vaccino antinfluenzali”.