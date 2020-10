Tagliaferri (FdI) “La Lombardia chiude? Evitare boom di frontalieri verso Piacenza”

Ordinanze e norme antiCoronavirus omogenee e condivise in modo da evitare che le ‘chiusure’ decise dalla Regione Lombardia comportino maggiore afflusso di persone in Emilia-Romagna, con conseguente aumento della possibilità di contagi.

A chiederlo, in un’interrogazione, è il consigliere piacentino Giancarlo Tagliaferri (Fdi), che ricorda come “il fatto che sarà sufficiente attraversare il ponte sul Po per recarsi nei centri piacentini della grande distribuzione e, più diffusamente, emiliano-romagnoli, il rischio di assembramenti dovuti all’ansia o alla necessità di shopping, in un momento delicato contraddistinto dall’innalzamento della curva del contagio, è dietro l’angolo”.

Da qui l’atto ispettivo per sapere dall’amministrazione regionale “se intenda creare maggiore coinvolgimento e soprattutto maggiore omogeneità fra tutti i soggetti interessati affinché vengano limitate le occasioni di contagio, valutando in anticipo quali possano essere gli effetti sulla salute dei cittadini”.