Tamponamento tra pullman e camion sull’A21, all’altezza della frazione Bonina di Rottofreno (Piacenza) interviene l’elisoccorso.

L’incidente è avvenuto nel pomeriggio del 16 ottobre.

Foto 2 di 2



Sul posto l’autoinfermieristica del 118 di Castelsangiovanni, la Pubblica Assistenza di Castelsangiovanni e la Croce Rossa di Borgonovo.

Un ferito – in condizioni gravi ma non in pericolo di vita – è stato trasportato all’ospedale di Parma in eliambulanza.

Per consentire le operazioni di messa in sicurezza della careggiata, è stato chiuso il tratto di autostrada che da Castelsangiovanni si dirige verso Piacenza. Il traffico quindi si è riversato sulla via Emilia, con lunghe code in direzione del capoluogo.