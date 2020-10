Una targa “commemorativa” davanti all’auto bruciata il 5 marzo 2019 e da allora abbandonata all’ingresso dei garage di via Caduti sul Lavoro, nel quartiere della Farnesiana a Piacenza.

E’ l’iniziativa dell’Associazione “Rete” – Case Popolari: “Quella vettura è un simbolo delle problematiche del quartiere” – rimarcano, segnalando inoltre nella notte il tentativo da parte di ignoti di dare alle fiamme una vettura posteggiata nei box di via Marinai d’Italia. “Notiamo con piacere – il commento del presidente Manuel Radaelli – che è tornato alto l’interesse dei più verso il quartiere, tanto è vero che sono stati fatti diversi commenti e azioni soprattutto riguardo l’auto in questione. Sono mesi che come Associazione Rete denunciamo la situazione. Inoltre, esistono altre zone nella città con presenza di carcasse di autovetture, per le quali abbiamo richiesto degli interventi. Grazie anche alle nostre pressioni, infatti, ci tengo a ricordare che è stato eseguito lo sgombero totale dei box di via Marinai d’Italia”.

Foto 2 di 2



“La nostra – continua Radaelli – vuole essere comunque non un’azione polemica, bensì goliardica, volta a ricordare quanto l’attenzione per le problematiche della zona debbe rimanere alta in ogni periodo. Il decoro e la pulizia rimangono cardini per un ritorno alla vivibilità. Vivibilità che sembra ancora un miraggio, tanto è vero che nelle notti scorse, in via Marinai d’Italia, è stato dato alle fiamme un materasso (foto sotto), seguito da un tentativo di rogo ai danni di una vettura di una residente.” Conclude Radaelli: “Lo sconforto dei residenti è alto ed anche da parte di chi interviene a domare i roghi, a fare i rilievi e raccogliere testimonianze, possiamo percepire tanta rabbia e disagio. Proseguiremo la nostra battaglia tenendo alta l’attenzione, anche tramite queste azioni mediatiche, perché il quartiere ha bisogno di un’attenzione sistematica e costante”.