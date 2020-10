Teco Corte Auto, Francesco Conti terzo a Cadelbosco

Dopo aver inaugurato in modo impeccabile la nuova stagione agonistica 2020/2021, il Tennistavolo Cortemaggiore, a distanza di sette giorni, sale di nuovo alla ribalta.

Al Palazzetto dello Sport di Cadelbosco (Reggio Emilia) il giovane pongista Francesco Conti, portacolori della Teco Corte Auto, si è infatti piazzato al secondo posto nel primo Open assoluto regionale riservato al singolare dei quinta categoria. Nel suo esordio dopo il lungo stop imposto dal covid, Conti, seguito dal tecnico Svetlana Polyakova, è partito con grande disinvoltura già nel girone di qualificazione, continuando alla grande nel tabellone ad eliminazione diretta e arrivando a giocarsi la finalissima.

A Cadelbosco, la Teco Corte Auto ha sfiorato il doppio podio: Dylan Baroni, altro giovane 15enne del Cortemaggiore, è infatti arrivato fino ai quarti di finale, perdendo per 3-2 contro Pomelli ma portando a casa comunque un ottimo quinto posto. Nona posizione, ex aequo, per Francesco Armani. Piena soddisfazione per il club per “un risultato importante – la dichiarazione della società – anche in questo momento cosi particolare”.

LE PARTITE DI FRANCESCO CONTI

CONTI – GALLO 3-1

CONTI – GIORDANI 3-0

CONTI – LENZI TT ALFIERI DI ROMAGNA 3-2

CONTI – DAL FERRO 3-1

CONTI – LONGO 3-0

CONTI – POMELLI 3-1

CONTI – BERSELLI 2-3

LA CLASSIFICA

1 BERSELLI MATTEO (TENNISTAVOLO CARPI)

2 CONTI FRANCESCO (TENNISTAVOLO TECO CORTE AUTO)

3 CAMPORESI MICHELE (TENNISTAVOLO LUGO)

4 POMELLI TIZIANO (TENNISTAVOLO S.POLO PARMA)