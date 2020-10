Dopo un inizio di settimana segnato dalla pioggia, nei prossimi giorni il meteo a Piacenza è previsto in miglioramento.

Mercoledì 28 ottobre – le previsioni Arpae – si alterneranno ore più nuvolose, al mattino e alla sera, ad altre serene al pomeriggio; giovedì 29 ottobre la situazione sarà sostanzialmente analoga: al mattino sereno o poco nuvoloso; nel pomeriggio in pianura cielo velato per nubi alte, sui rilievi sereno o poco nuvoloso; dalla sera in pianura sereno, sui rilievi cielo velato per nubi alte. Le temperature minime si aggireranno tra i 4-5 gradi sui rilievi e i 9 gradi in pianura; mentre le massime pomeridiane tra 11-12 gradi sui rilievi e 15-16 gradi in pianura.

Venerdì 30 ottobre – riportano gli esperti di 3b Meteo – è atteso un ulteriore miglioramento, con una giornata caratterizzata da cielo in prevalenza sereno. Temperature massime in risalita, fino a 19 gradi in pianura.