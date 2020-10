Temporali e forte vento, resta alta l’allerta nel Piacentino anche nella giornata del 3 ottobre.

Precipitazioni in pianura che si faranno più intense sui rilievi, con massima attenzione su possibili smottamenti e frane. I fenomeni temporaleschi andranno scemando durante l’arco della giornata, mentre resterà – come già annunciato per il 2 ottobre, il forte vento sui rilievi.