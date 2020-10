Temporali e piogge in arrivo, allerta gialla

Allerta gialla della Protezione Civile regionale per frane e piene dei corsi minori e per vento domenica 11 ottobre in diverse province dell’Emilia Romagna, tra queste anche Piacenza.

Per la giornata di domenica sono previste infatti condizioni di tempo perturbato. Al mattino sono previsti temporali in prevalenza sui rilievi e pianura occidentale. Nel corso della giornata i fenomeni tenderanno ad estendersi verso est, ma coinvolgendo in maniera marginale la Romagna. Ventilazione da nord, nord-est con particolari rinforzi e raffiche nelle aree di crinale centro-occidentale.