Teco Cortemaggiore protagonista con i suoi portacolori a Bolzano e Cadelbosco.

In Trentino, al Top 12 Assoluto, la grande sorpresa sorpresa è stata la magiostrina Arianna Barani sconfitta al termine di una combattuta finale contro Debora Vivarelli (Centro Sportivo Esercito). Ottima la prova di Arianna, arrivata a giocarsi il successo dopo aver superato nel tabellone Le Thi Hong Loan (Brunetti Castel Goffredo) e Gaia Monfardini (Brunetti Castel Goffredo).

Foto 2 di 2



Nel reggiano si è giocata invece la gara assoluta Seniores, nella quale si è imposto il giovane juniores del club di Cortemaggiore Costantino Cappuccio, che ha avuto la meglio in finale per per 3-2 su Federico Bacchelli (Tennistavolo Villa d’Oro Modena). Cappuccio aveva dovuto lottare anche negli ottavi, nei quali aveva rischiato l’uscita di scena prima della rimonta riuscita da 0-2 a 3-2 ai danni di Alessandro Pessina (Audax). Successivamente era andato via liscio, rifilando un secco 3-0 a Giacomo Sernesi (Tennistavolo San Polo) nei quarti e ad Alessandro Tini (Tennistavolo San Polo) in semifinale.

Nella gara riservata ai 4° categoria ottima prestazione anche del 14enne Pietro Calarco, ennesimo giovane del fiorente settore giovanile della Teco, che si è piazzato nei primi 16.