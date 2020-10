Tentano di derubare due volte una farmacia, tre donne nei guai

Tentano di derubare due volte una farmacia nell’arco di pochi minuti, tre donne nei guai.

Il fatto è accaduto nel tardo pomeriggio del 25 ottobre: tre nomadi, di 24, 55 e 29 anni, residenti a Pavia, disoccupate e con precedenti, sono entrate nella farmacia di turno di Castelsangiovanni (Piacenza).

Qui avrebbero trafugato prodotti per l’igiene personale, per poi nasconderli in macchina. Dopo poco, sono nuovamente entrate in farmacia ed avrebbero tentato di rubare nuovamente shampoo e creme. Le loro manovre non sono però sfuggite al farmacista che ha allertato i carabinieri.

Giunti sul posto, hanno fermato le 3 e ispezionato la loro borsa: all’interno erano presenti diversi prodotti per la cura della persona ed un termoscanner. La refurtiva del valore di 240 euro è stata restituita alla farmacista. Due donne sono state arrestate per concorso in furto aggravato e per concorso in tentato furto aggravato, portate in caserma e trattenute presso le camere di sicurezza in attesa del giudizio direttissimo, previsto per la giornata odierna. La più giovane, di 24 anni, è stata invece denunciata per gli stessi reati perché madre di un neonato.