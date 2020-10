Tifosi in video per supportare la Gas Sales Bluenergy durante le trasferte

Sulla scia dello slogan “Non importa dove ma insieme, Piacenza c’è!” parte Gas Sales Bluenergy “Fans on the Wall”, la nuova iniziativa pensata dalla Società piacentina per sostenere a distanza la squadra durante le gare casalinghe.

Tutti i tifosi sono invitati girare dei video della durata minima di 5 secondi, riprendendosi da soli o in famiglia in una situazione classica da partita: mentre esultano, si rammaricano o applaudono. Si potrà prendere spunto anche dalle esultanze dei campioni biancorossi, guardando il video caricato nell’apposita sezione sull’app ufficiale Gas Sales Bluenergy Volley PC. I video dovranno essere inviati via mail all’indirizzo biglietteria@youenergyvolley.it. e saranno proiettati sui maxischermi del PalaBanca di Piacenza in occasione delle partite.

Come previsto, infatti, dal nuovo Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri in vigore dal 26 ottobre 2020 nell’ambito della prevenzione per la diffusione del Coronavirus lo svolgimento delle prossime partite seguirà il protocollo “a porte chiuse”, togliendo di fatto la possibilità di accesso alle 200 persone, limite previsto in precedenza per gli impianti al chiuso. I prossimi match al PalaBanca di Piacenza salvo nuove disposizioni si svolgeranno, così, senza la presenza del pubblico sugli spalti. Ora più che mai, dunque, sarà necessario il sostegno di tutti i tifosi per scaldare l’atmosfera nel palazzetto e far sentire a Clevenot e compagni tutto il calore del popolo biancorosso.