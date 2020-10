Peggiora nel week il tempo in Emilia Romagna e nel piacentino.

Sabato arriveranno le prime nubi, in aumento nel corso della giornata, e tra il pomeriggio e la sera è attesa anche la pioggia, prima sui rilievi e in serata anche in pianura. Domenica all’insegna del maltempo, con piogge e temporali che accompagneranno tutta la giornata; temperature in calo.

E anche all’inizio della prossima settimana, fa sapere Arpae, il tempo rimarrà instabile per la presenza di una ampia area depressionaria. Temperature massime stazionarie sui 15-16 gradi, minime in flessione sui 8-9 gradi.