Torneo sociale del Tennis Club Fiorenzuola alle battute finali

E’ giunto alle battute conclusive il singolare del torneo sociale del Tennis Club Fiorenzuola, guidato dal presidente Roberto Frontoni.

Dopo oltre 40 partite, giocate rispettando tutti i protocolli di sicurezza legati al Covid 19, nel tabellone principale sono approdati in semifinale Rocco Dattaro (ex grande protagonista del calcio dilettantistico piacentino), Tommaso Rosi, Massimo Ziliani ed Emanuele Bassi, trionfatore dell’edizione 2019.La prima semifinale andrà in scena giovedì 15 ottobre (con inizio alle 19) e vedrà di fronte Rocco Dattaro e Tommaso Rosi, la seconda si giocherà venerdì 16 ottobre, sempre alle 19: a sfidarsi Massimo Ziliani ed Emanuele Bassi.

Nei prossimi giorni verranno decisi anche i nomi della finale del combattutissimo tabellone B e prenderà il via il tabellone del doppio, con venti coppie ai nastri di partenza.