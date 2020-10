Tra fede e natura, speciale dedicato a Santa Franca su Morfasso Tv

Per il format “Che storie!” Morfasso TV, neo nata emittente web che racconta e promuove la val d’Arda, ha prodotto uno speciale dedicato a Santa Franca, trasferendo il suo studio sulla splendida terrazza naturale a 1.200 m. di altitudine sul monte omonimo.

“Un racconto approfondito e fresco su alcuni spunti della vita della santa piacentina – spiegano i responsabili di Morfasso Tv -, sui suoi luoghi ed in particolare sulla fonte miracolosa recentemente ristrutturata e meta di migliaia di fedeli e non. Il tutto nell’incontro dell’inviata Valeria Tedaldi con il Brigante della Valtolla (Fausto Ferrari) per raccontare dei tanti chilometri di sentieri che solcano la val d’Arda splendidamente illustrata dalle immagini emozionanti riprese in volo durante lo speciale”.

La puntata andrà in onda mercoledì 14 ottobre alle ore 21.00 sul canale YouTube dell’emittente web, raggiungibile al seguente link: https://youtu.be/1DlcbGqLMmI