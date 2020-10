“Traffico, a Piacenza è caos totale!”

Non usa mezzi termini un lettore che ha contattato la nostra redazione inviando le foto che pubblichiamo: “Piste ciclabili perennemente occupate da auto, i tanto sbandierati posti bus di via IV Novembre occupati addirittura da camion alle 12,30 in orario di punta, bus in mezzo alla strada: caos totale, traffico fermo e paralizzato e nessun vigile: ma dove vogliamo andare con questa città di maleducati?”.

Foto 3 di 4







Il lettore segnala anche la situazione di continui “parcheggi selvaggi” in via Leonardo, Stradone Farnese, tra via Cavour e via borghetto, “per non parlare di Cantone del Cristo davanti all’ospedale”. “Fare più controlli o mettere le parigine – conclude -: non se ne può più di questa città di menefreghisti”.

Se volete segnalare situazioni di degrado e trascuratezza inviate mail e foto a redazione@piacenzasera.it