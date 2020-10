Tragedia di Linate, anche Piacenza alla commemorazione del 19esimo anniversario

Giovedì 8 ottobre, nella ricorrenza del 19° anniversario della tragedia aerea di Linate, anche Piacenza parteciperà alla cerimonia di commemorazione delle vittime.

Alle 10.30, in rappresentanza dell’Amministrazione, il consigliere comunale Nicola Domeneghetti prenderà parte alla celebrazione religiosa nel Bosco dei Faggi, al Parco Forlanini di Milano, dove anche il Gonfalone della nostra città – in ricordo di Luca Polastri, Marco Moroni e Simone Agosti – sarà tra gli stemmi che simboleggiano, idealmente, la presenza di tutte le comunità che persero i propri concittadini nel drammatico incidente del 2001. In serata, con inizio alle 20, il consigliere Domeneghetti sarà tra il pubblico del concerto che l’Orchestra Sinfonica del Conservatorio di Milano, diretta dal Maestro Marco Guidarini, terrà al Conservatorio Verdi, nel capoluogo lombardo. L’evento, promosso dal Comune di Milano e dalla Fondazione “8 ottobre 2001”, presieduta da Adele Scarani Pesapane, costituisce il tradizionale tributo alle 118 vittime attraverso le note senza tempo della musica, con brani di Čajkovskij e Stravinskij.

Come ogni anno – informa il Comune di Piacenza -, ai piedi della stele commemorativa nei giardini “Vigili del Fuoco”, all’Infrangibile, verrà deposto nella triste ricorrenza l’omaggio floreale del Comune di Piacenza, in onore di Luca Polastri, Marco Moroni e Simone Agosti.