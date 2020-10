Tragico frontale a Lugagnano, muore 63enne. Due feriti gravi

Tragico scontro frontale nel primo pomeriggio di sabato 24 ottobre lungo la strada provinciale tra Castellarquato e Lugagnano (Piacenza).

L’impatto tra due vetture, una Fiat Panda e una Volkswagen Golf è stato molto violento: l’uomo alla guida della seconda, un 63enne è deceduto, mentre la donna che era seduta al posto del passeggero e il conducente della Golf sono rimasti gravemente feriti. Quest’ultimo è stato condotto in eliambulanza all’ospedale di Parma, così come la donna. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 con l’ambulanza da Fiorenzuola e l’automedica da Fidenza. Presente anche una squadra dei vigili del fuoco che ha messo in sicurezza la zona.

I rilievi di rito sono affidati ai carabinieri di Castellarquato.