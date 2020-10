Trasferta a Cattolica per il Fiorenzuola “Vogliamo fare bene”

Dopo la prima vittoria in campionato il Fiorenzuola di Mister Luca Tabbiani si appresta ad affrontare la trasferta romagnola a domicilio della Marignanese Cattolica (domenica, ore 15).

Allo Stadio Calbi di Cattolica il chiaro obiettivo di capitan Guglieri e compagni sarà quello di bissare la vittoria ottenuta con la Pro Livorno Sorgenti per 3-1. La Marignanese Cattolica è una società nata per questa stagione di Serie D dall’unione tra le società di San Giovanni in Marignano e del Cattolica. La squadra di Mister Lilli nelle prime due giornate di campionato ha collezionato altrettante sconfitte di misura – 1-0 con il Seravezza e 1-2 contro l’Aglianese, dimostrandosi tuttavia pericolosa al cospetto di due formazioni molto arcigne che potranno avere un ruolo di primo piano nel girone. Tra le fila giallorosse è presente anche un ex della partita, Stefan Bajic, nella prima parte della scorsa stagione in forza ai rossoneri prima di passare proprio in terra romagnola.

Mister Tabbiani inquadra in questo modo l’inizio di campionato del Fiorenzuola: ”Nelle prime due partite abbiamo approcciato non bene la partita, subendo nei primi minuti. Già in settimana con lo staff abbiamo lavorato per trovare la chiave giusta e la motivazione mentale migliore per entrare in campo pronti fin dal primo minuto. Fisicamente siamo in una buona condizione, stiamo lavorando in modo costante per accorciare le distanze tra i reparti, che con la Pro Livorno non sono state perfette verso fine gara. Devo dire che stiamo lavorando bene e stiamo valorizzando anche i nostri giovani; nella scorsa gara abbiamo giocato dall’inizio con ben tre 2002 in campo, di cui due cresciuti nel nostro settore giovanile. Andiamo a Cattolica per provare ad imporre il nostro gioco e ad offrire una buona prestazione, la cosa che in questo momento preme quanto il risultato”.

In casa rossonera sarà disponibile da subito il nuovo difensore centrale Giovanni Midolo, classe 2001, arrivato nell’ultimo giorno di mercato per sostituire la partenza di Filippo Facchini, passato alla Primavera del Napoli. Gli undici iniziali non sono stati svelati da parte dello staff tecnico rossonero, con tutti i giocatori che saranno tenuti sulla corda fino alla partenza per la trasferta in terra romagnola, prevista nel pomeriggio di sabato.