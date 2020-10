Trasporto scolastico, Tagliaferri (FdI) “La Giunta regionale non conosce neppure le norme che propone”

“Un silenzio scandaloso che conferma come la Giunta non conosce le stesse norme che propone. E così la salute dei nostri bambini, di tutti gli studenti è sempre più a rischio”.

Sono le parole di Giancarlo Tagliaferri, consigliere regionale piacentino di Fratelli d’Italia, che ha interrogato l’assessore Corsini sul tema della capienza degli autobus utilizzati per il trasporto scolastico. “Capita che le norme vigenti antiCoronavirus prevedano che i bus scolastici che viaggiano per tratte inferiori ai 15 minuiti possano essere a pieno carico – afferma -. Dopo non aver avuto risposta né a interrogazioni, né in Commissione, abbiamo posto il quesito in aula direttamente all’Assessore Corsini. Che ha recitato una lunga filastrocca di numeri e di regole, ma a una domanda semplice come “cosa succede se un bus scolastico a pieno carico resta bloccato nel traffico per più di 15 minuti?”.

Nessuna risposta, nessuna spiegazione – dice il consigliere -. E’ gravissimo che un assessore e una Giunta non sappiano rispondere a una domanda sulla salute dei cittadini”.