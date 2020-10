Incidente mortale a Santimento, lungo strada Bonina a Rottofreno (Piacenza).

Una donna di 47 anni è stata travolta e uccisa sul colpo da un’auto, poco prima delle 20 del primo ottobre. Nell’urto, avvenuto lungo una strada poco illuminata, la donna è stata sbalzata nel campo a lato della carreggiata. A quanto pare si era recata in paese per acquistare dei farmaci per la madre e, al rientro, è avvenuto l’incidente. Sul posto i sanitari dell’automedica del 118 e gli operatori della Croce Rossa di San Nicolò. I rilievi sono stati affidati alla Polstrada.

Foto 2 di 2



Il guidatore dell’auto ha chiamato i soccorsi ed ha aspettato l’arrivo delle forze dell’ordine. Sottoposto a alcoltest, l’esito è stato negativo.

IN AGGIORNAMENTO