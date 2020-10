Dopo alcuni giorni segnati dal maltempo, migliora il meteo a Piacenza.

Nel weekend – le previsioni Arpae – sono attese due giornate all’insegna del cielo sereno o poco nuvoloso, sia in pianura che sui rilievi. Le temperature massime in pianura sono previste in risalita: fino a 15 gradi nella giornata di sabato e 17 gradi domenica.

E anche all’inizio della prossima settimana la rimonta di un promontorio di alta pressione – spiega sempre Arpae – garantirà tempo stabile, seppure con la presenza, nelle ore notturne e del mattino, di foschie dense e locali nebbie. Da mercoledì, invece, l’instaurarsi di un flusso più mite ed umido dai quadranti meridionali comporterà un incremento della nuvolosità, con possibilità di qualche precipitazione, soprattutto sui rilievi. Le temperature aumenteranno gradualmente.