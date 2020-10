Troppa Bakery per i Fiorenzuola Bees: il derby di Supercoppa finisce 60-82

Per la terza giornata del Girone B di Supercoppa Centenario LNP Old Wild West, la supercorazzata Bakery Pallacanestro Piacentina supera nettamente i padroni di casa dei Fiorenzuola Bees, in un derby dal risultato che si preannunciava scontato. Alla fine termina 60-82 per gli ospiti.

I Fiorenzuola Bees di coach Galetti provano senza pressioni a rovinare la festa della compagine biancorossa di Campanella. I gialloblu approcciano bene la gara con buona intensità, aprendo le danze con la tripla di Bracci; la Bakery colleziona diverse gite in lunetta, andando sul +1 al 5′ con i liberi di Vico. 6-7. Ricci con 4 punti consecutivi impatta a quota 13-13 al 7′, con Udom che chiude il primo parziale in favore della Bakery per 15-19. Nel secondo quarto Sacchettini fa allungare gli ospiti fino al +8 al 13′ con il tiro dal mid-range (17-25), con la schiacciata di De Zardo in contropiede che fa chiamare a coach Galetti time out pieno al 17′. 17-27. Fiorenzuola paga un carico di falli importante in un amen, con i liberi di Planezio da una parte ed un quarto da soli 4 punti che fanno chiudere il parziale a vantaggio della squadra di Campanella. 19-36.

Al rientro in campo dagli spogliatoi Livelli prova ad alzare le marce in casa gialloblu, ma Planezio al 23′ dice da sotto le plance 27-43 in favore degli ospiti. Bracci su assist di un ispirato Livelli fa 31-43 e Campanella dalla panchina chiama timeout pieno al 24′. Bakery Piacenza è brava con Birindelli dal piazzato e con Udom da sotto le plance a rimanere sopra la doppia cifra di vantaggio, ma Ricci da 3 riaccende l’entusiasmo dei Bees al 27′. 37-48. Le squadre si equivalgono nel terzo parziale, con Fiorenzuola che va all’ultimo intervallo lungo sul -15. 40-55. Negli ultimi 10 minuti di gioco coach Campanella sfrutta le sue rotazioni lunghe ed allunga fino al +19 con la schiacciata su pick-roll di Sacchettini. In casa Bees l’ultimo a mollare è Livelli che ci prova fino alla fine. Perin è letale prendendosi lo spazio che gli serve per fare +19 al 34′ (47-66), con i gialloblu che trovano ancora vigore per combattere fino alla fine grazie a Ricci. 53-70 al 36′.

E’ l’ultimo alito di fiato per Fiorenzuola, che sopperisce alle scorribande di Sacchettini e Vico nel finale. La Bakery si dimostra la corazzata pronosticata alla vigilia, vincendo per 60-82.

Pallacanestro Fiorenzuola 1972 vs Bakery Pallacanestro Piacentina 60-82 (15-19; 19-36; 40-55)

Fiorenzuola Bees: Galli 3; Bracci 13; Rigoni; Livelli 19; Zucchi; Fowler 6; Fellegara; Bussolo; Brighi 1; Botteghi 6; Ricci 12; Maggiotto ne. All. Galetti

Bakery Pallacanestro Piacentina: Pedroni 2; Guerra; Perin 11; Vico 18; De Zardo 7; Planezio 6; Czumbel; Sacchettini 16; Birindelli 7; El Agbani; Udom 15. All. Campanella

Arbitri: Fusari di Pavia – Gurrera di Vigevano