Tutor Fiorenzuola, i segreti della stampa 3D in un seminario gratuito

I segreti della stampa 3D svelati in un seminario gratuito. Venerdì 23 ottobre alle 10 la scuola di formazione Tutor Fiorenzuola, nella sua sede in via Boiardi 5 a Fiorenzuola d’Arda, organizza un incontro dal titolo “Additive manufacturing: cos’è e come funziona la produzione additiva” nell’ambito del Festival della Cultura Tecnica.

Si tratta di un’occasione per approfondire tematiche legate all’impiego di stampanti 3D con tecnica FDM (Tecnologia adottata in applicazioni di modellazione, prototipazione e produzione a partire da un file CAD) per creare valore e ridurre l’impatto ambientale e per sperimentarne in pratica l’utilizzo. Dopo la lezione del docente Marcello Scaravella, sulla tecnologia di stampa 3D e il suo impatto sulla sostenibilità nella produzione, si terrà una dimostrazione pratica. I posti disponibili sono limitati.

Le prenotazioni saranno accettate fino ad esaurimento dei posti. In alternativa sarà possibile assistere alla presentazione e alla dimostrazione da remoto tramite la piattaforma Zoom. Per iscriversi al seminario gratuito telefonare al numero 0523 981080 o mandare una email a ccordinamento@tutorspa.it