Ubriaco molesta gli avventori di un bar e aggredisce i carabinieri, arrestato

Ubriaco finisce in manette dopo aver disturbato gli avventori di un bar di Fiorenzuola (Piacenza) e minacciato e aggredito i carabinieri giunti sul posto.

L’uomo, un 54enne con precedenti di polizia, è stato arrestato nella tarda serata del 3 ottobre dai carabinieri del Nucleo Radiomobile della Compagnia di Fiorenzuola d’Arda, con l’accusa di resistenza, violenza e lesioni a pubblico ufficiale.

L’uomo, celibe, con precedenti di polizia, in evidente stato di alterazione per aver bevuto troppo, avrebbe iniziato a disturbare i clienti di un bar in Fiorenzuola d’Arda, verso le 23 del 3 ottobre.

La pattuglia del Radiomobile che stava svolgendo un servizio perlustrativo nella zona, su segnalazione di un passante, si è recata sul posto. I militari hanno cercato di tranquillizzare e riportare alla calma l’uomo, ma questi avrebbe iniziato a minacciare, oltraggiare e tirare pugni e calci verso i carabinieri.

A fatica sono riusciti a bloccarlo e a portarlo in caserma. Durante il trambusto un militare ha riportato solo un leggero trauma distorsivo e qualche graffio. Il 54enne è stato arrestato e dopo le formalità di rito è stato condotto presso la sua abitazione agli arresti domiciliari.