Un ventilatore polmonare per Croce Rossa: la donazione dei giovani di Interact Club Placentia e Liceo Respighi

Giovedì 1 ottobre nei locali della sede di Viale Malta del Comitato di Piacenza di Croce Rossa si è svolta la cerimonia di consegna di un ventilatore polmonare, acquistato dal Rotary grazie ad una raccolta fondi voluta e coordinata dal loro gruppo giovanile Interact Club Placentia, con il contributo del Liceo Respighi.

“La vicinanza ed il sostegno concreto da parte della comunità nella quale operiamo con gesti come quello di oggi è una gratificazione ma anche uno stimolo a fare sempre di più”. Con queste parole, Alessandro Guidotti, Presidente del Comitato di Croce Rossa Italiana di Piacenza ha ricevuto il ventilatore e ha voluto ringraziare i nove studenti del Liceo Respighi e membri dell’Interact Club Placentia per il bel gesto e la passione che li ha portati ad ottenere fondi per un totale di 3000€.

La somma raccolta ha permesso l’acquisto di un Ventilatore Polmonare elettronico Spencer 170 NXT: si tratta di uno strumento salvavita che verrà montato sulle ambulanze CRI in servizio e aiuterà nella ventilazione non invasiva di pazienti adulti e pediatrici.