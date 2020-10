Un’alunna positiva alla scuola media di Gragnano, l’annuncio del sindaco

A Gragnano è stato registrato il primo caso di una alunna positiva al Covid. La comunicazione è comparsa sulla pagina Facebook del sindaco Patrizia Calza. L’alunna frequenta la scuola media del paese.

Dal sindaco arriva un appello alla calma: “Ora si deve operare come previsto. Con calma e come prevedono i protocolli”.

La Dirigente Scolastica ha immediatamente comunicato all’Azienda Usl di Piacenza i contatti stretti della bambina.

Tutti i soggetti segnalati dalla scuola come “contatti stretti” dell’alunna positiva – altri studenti, insegnanti, collaboratori scolastici etc – in tempi brevissimi saranno contattati uno per uno dall’Asl e verranno sottoposto a tampone: fino all’esito del tampone saranno posti in isolamento presso le loro abitazioni e la raccomandazione è di evitare che incontrino persone a rischio (ad esempio nonni o famigliari immunodepressi).