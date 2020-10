“Vendo l’arredamento di una cameretta”, ma invece di ricevere un bonifico viene truffata

Quando la truffa viaggia on line, due episodi denunciati dai carabinieri di Piacenza.

Nel primo caso la vittima del raggiro è stato un giovane di 22 anni di San Giorgio Piacentino, in cerca di occupazione: dopo aver visionato su un sito internet l’annuncio per la stipula di contratti di lavoro quale “steward”, ha versato un acconto di 135 euro tramite una ricarica PostePay quale stipula del contratto e del contestuale corso di formazione. Il truffatore accusato del raggiro, ricevuta la somma, ha fatto perdere le proprie tracce. I carabinieri della Stazione di San Giorgio, a cui la giovane vittima si era rivolta per denunciare il fatto, hanno avviato alcuni accertamenti riuscendo a risalire all’identità del responsabile: si tratta di 39enne, residente in provincia di Bergamo, già con precedenti penali che è stato denunciato dai militari per truffa.

Nel secondo caso, invece, la vittima è stata una 43enne di Pontenure, che aveva pubblicato una inserzione on-line con la quale metteva in vendita una cameretta per l’importo di 800 euro. E’ stata contattata più volte telefonicamente da un uomo, che si è presentato come commerciante di mobili di Bologna interessato all’acquisto: in tal modo è riuscito a convincerla a recarsi presso uno sportello bancomat per l’accredito della somma, fornendole un numero di un conto corrente. In realtà, al termine dell’operazione effettuata con contestuali indicazioni telefoniche ricevute, la donna si è resa conto di non essere lei la beneficiaria dell’operazione, ma di aver invece accreditato la somma sul conto corrente dello sconosciuto.

Si è rivolta perciò ai Carabinieri della Stazione di Pontenure per denunciare l’accaduto: i militari, dopo alcuni accertamenti, sono riusciti anche questa volta a risalire all’identità del truffatore. Si tratta di un 38enne, con precedenti penali, residente a Treviso: anche lui dovrà rispondere di truffa.